Россиянам рассказали, как не переплатить за подготовку автомобиля к лету

Избежать лишних трат при подготовке автомобиля к теплому сезону поможет тщательная диагностика, благодаря которой удастся спланировать все расходы. Об этом «Пятому каналу» рассказал технический директор сети Никита Родионов.

«Начать лучше с тщательной профессиональной диагностики, которая часто позволяет сэкономить бюджет автовладельца. По итогам диагностики необходимо провести мелкий рекомендуемый ремонт», — объяснил специалист.

По его словам, благодаря такому подходу получится заранее спланировать траты и исключить неожиданные расходы, связанные с серьезными неисправностями машины. При этом можно не переплачивать за запчасти дорогих брендов, заменив их качественными доступными аналогами.

Однако эксперт предупредил, что экономить можно лишь на тех элементах, которые не исчерпали свой ресурс. Не следует пытаться избежать трат на узлы, которые отвечают за безопасность и надежность транспортного средства.

Среди обязательных процедур перед теплым временем года специалист выделил замену шин, контроль технических жидкостей, проверку состояния подвески и тормозов, обслуживание системы охлаждения и заправку кондиционера.

Автомобильный юрист Сергей Смирнов до этого говорил, что вываривание кузова не является препятствием для продажи автомобиля. Однако, по словам эксперта, продавец обязан указать все имеющиеся повреждения в договоре.

Ранее водителям объяснили, почему сейчас нужна мойка днища автомобиля.