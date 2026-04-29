Американцы восхитились российской вороной, которая «булила крысу» в Волгограде

Американцы восхитились российской вороной, которая напала на крысу в Волгограде. Видео, которое сняли автомобилисты, появилось на популярной платформе Reddit и набрало 6 тысяч просмотров и около 400 комментариев.

На размещенных в сети кадрах видно, как во время конфликта крыса прыгает в сторону вороны, а та, в свою очередь, хватает ее клювом за хвост. При этом видео озаглавлено: «Ворона, задирающая крысу на мрачных улицах России».

Многие американские пользователи пишут, что вороны очень умные и мстительные птицы. Один из пользователей оставил комментарий «Русский Ворон...» и дополнил его флагом СССР.

