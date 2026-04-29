Появилось видео, на котором автобус с людьми опрокинулся в жестком ДТП

В Астрахани на видео попало, как автобус с людьми разбился в серьезной аварии
Кадр из видео/Telegram-канал «Актуально Астрахань»

В Астрахани автобус с людьми опрокинулся в серьезной аварии. Видео опубликовал Telegram-канал «360 ЧП».

«В результате ДТП, предварительно, пострадали восемь человек», — говорится в заявлении Управления министерства внутренних дел России по Астраханской области.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как микроавтобус на перекрестке сталкивается с легковым автомобилем, после чего общественный транспорт падает на боковую часть. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

По данным канала, в результате аварии семь взрослых госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, 16-летнюю школьницу доставили в Областную детскую больницу: девочка получила средние травмы.

Инцидент произошел 29 апреля. Транспортные средства столкнулись утром на улице Площадь вокзальная. Предварительно, водитель маршрутки пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль Hyundai. После этого маршрутка перевернулась.

