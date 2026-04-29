Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Астрахани

МВД: в Астрахани маршрутка перевернулась после столкновения с легковушкой
Авария с участием маршрутки и легкового автомобиля произошла в Астрахани. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Управление министерства внутренних дел России по Астраханской области.

По информации ведомства, транспортные средства столкнулись утром на улице Площадь вокзальная. Предварительно, водитель маршрутки пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль Hyundai. После этого маршрутка перевернулась.

«В результате ДТП, предварительно, пострадали восемь человек», — говорится в заявлении.

Травмы получили семь пассажиров маршрутки и водитель Hyundai, уточнили в ведомстве.

Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Актуально Астрахань». На них видно, что после аварии несколько очевидцев вышли из своих автомобилей и побежали к маршрутке, чтобы оказать помощь пострадавшим.

28 апреля на проспекте Вернадского в Москве столкнулись легковая машина и грузовик. От удара второе транспортное средство опрокинулось, детали от него разлетелись по проезжей части.

Ранее в Улан-Удэ водитель из-за пьяного пассажира сбил женщину-дворника.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!