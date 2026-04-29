Москвичам назвали дату для смены зимней резины

Метеоролог Позднякова: переходить на летнюю резину можно уже 30 апреля

В Москве ночные заморозки еще возможны, но существенных осадков не ожидается. Об этом в беседе с журналом Motor рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Думаю, что 30 апреля водители уже могут сменить зимнюю резину. Несмотря на то, что ночью 1 мая местами еще будет слабоотрицательная температура, существенных осадков уже не ожидается»» - отметила метеоролог.

По словам Поздняковой, в Москве еще возможна гололедица, но на основных магистралях условия уже позволяют использовать летнюю резину. Ожидается, что к 1 мая автомобилисты полностью перейдут на летние шины. При этом большинство водителей уже сменили резину.

27 апреля Москву накрыл снегопад. В Дептрансе посоветовали водителям, уже переобувшимся на летнюю резину, воздержаться от поездок. Также в столице приостановили аренду электросамокатов и велосипедов. Движение дополнительно затруднили упавшие на дорогу деревья.

