Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Москвичам назвали дату для смены зимней резины

Метеоролог Позднякова: переходить на летнюю резину можно уже 30 апреля
В Москве ночные заморозки еще возможны, но существенных осадков не ожидается. Об этом в беседе с журналом Motor рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Думаю, что 30 апреля водители уже могут сменить зимнюю резину. Несмотря на то, что ночью 1 мая местами еще будет слабоотрицательная температура, существенных осадков уже не ожидается»» - отметила метеоролог.

По словам Поздняковой, в Москве еще возможна гололедица, но на основных магистралях условия уже позволяют использовать летнюю резину. Ожидается, что к 1 мая автомобилисты полностью перейдут на летние шины. При этом большинство водителей уже сменили резину.

27 апреля Москву накрыл снегопад. В Дептрансе посоветовали водителям, уже переобувшимся на летнюю резину, воздержаться от поездок. Также в столице приостановили аренду электросамокатов и велосипедов. Движение дополнительно затруднили упавшие на дорогу деревья.

Ранее в Москве на видео сняли дороги после снегопада.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
