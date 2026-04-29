В Дагестане BMW X5 разорвал до неузнаваемости ВАЗ-2104 в фатальном ДТП

В Дагестане пьяный водитель на BMW разорвал на части Lada в жестком ДТП

В Дагестане произошло серьезное ДТП с участием BMW и Lada. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Прокуратура взяла на контроль расследование дела об аварии в Магарамкентском районе. Около полуночи 29 апреля на федеральной трассе нетрезвый водитель BMW X5 выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2104», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что отечественный транспорт разорвало на части в жестком ДТП, а его детали разлетелись по дороге. По данным канала, в результате произошедшего водитель и три пассажира Lada получили травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

