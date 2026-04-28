Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

В Санкт-Петербурге автобус вылетел на тротуар у перехода

В Санкт-Петербурге днем 28 апреля на Мичманской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса лазурного цвета. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Как уточняют очевидцы, автобус выехал с проезжей части прямо на пешеходную зону. В момент удара в салоне выбило стекла. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства аварии уточняются.

24 апреля в Гатчинском районе пассажирский автобус, перевозивший 10 человек, врезался в грузовик.

Кроме того, схожее ДТП 20 апреля произошло в Тосненском районе. Тогда в аварии пострадали девять человек. На участке трассы А-120 столкнулись пять автомобилей: грузовик, микроавтобус и несколько легковых машин. Автомобили получили серьезные повреждения, судя по опубликованным в соцсетях кадрам. В частности, у микроавтобуса оказалась полностью снесена боковая часть. Для ликвидации последствий аварии было временно организовано реверсивное движение.

Ранее в Петербурге пьяный дворник напал на кондуктора автобуса и залил его перцовкой.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!