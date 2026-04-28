В Санкт-Петербурге автобус вылетел на тротуар у перехода

В Санкт-Петербурге на Мичманской улице автобус вылетел на тротуар

В Санкт-Петербурге днем 28 апреля на Мичманской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса лазурного цвета. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Как уточняют очевидцы, автобус выехал с проезжей части прямо на пешеходную зону. В момент удара в салоне выбило стекла. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства аварии уточняются.

24 апреля в Гатчинском районе пассажирский автобус, перевозивший 10 человек, врезался в грузовик.

Кроме того, схожее ДТП 20 апреля произошло в Тосненском районе. Тогда в аварии пострадали девять человек. На участке трассы А-120 столкнулись пять автомобилей: грузовик, микроавтобус и несколько легковых машин. Автомобили получили серьезные повреждения, судя по опубликованным в соцсетях кадрам. В частности, у микроавтобуса оказалась полностью снесена боковая часть. Для ликвидации последствий аварии было временно организовано реверсивное движение.

Ранее в Петербурге пьяный дворник напал на кондуктора автобуса и залил его перцовкой.