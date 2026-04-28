Видео: автомобиль с россиянином вылетел в реку в Дагестане, водитель не выжил

В Дагестане водитель не выжил после падения на автомобиле в реку

В Дагестане водитель вылетел на машине в реку Андийское Койсу. Об этом сообщает Teleram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел между селами Игали и Нижнее Инхо. На размещенных в сети кадрах видно, что транспорт перевернулся, а прибывшие на место люди пытаются вытащить утонувший автомобиль из воды.

По данным канала, в результате произошедшего водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

