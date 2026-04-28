Видео: автомобиль с россиянином вылетел в реку в Дагестане, водитель не выжил

В Дагестане водитель не выжил после падения на автомобиле в реку
Telegram-канал Mash Gor

В Дагестане водитель вылетел на машине в реку Андийское Койсу. Об этом сообщает Teleram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел между селами Игали и Нижнее Инхо. На размещенных в сети кадрах видно, что транспорт перевернулся, а прибывшие на место люди пытаются вытащить утонувший автомобиль из воды.

По данным канала, в результате произошедшего водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Московской области возле города Зарайск произошла серьезная авария с участием фуры и легкового автомобиля. Водители запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах заметно, что в момент ДТП фура выехала за пределы проезжей части. На записи также видно, что на дороге стоит поврежденный легковой автомобиль: у транспорта полностью смят и разбит кузов. На место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб.

По данным Telegram-канала 112, водители грузовика и легковой машины потеряли управления, после чего столкнулись на заснеженной дороге.

Ранее в Москве опрокинулась Газель с человеком в салоне.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

