Видео: газовый баллон вылетел из Renault Logan и взорвался, девушка не выжила

В Ростове-на-Дону газовый баллон вылетел из Renault и взорвался

В Ростове-на-Дону газовый баллон взорвался на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости».

«Сорвало клапан, баллон начал летать по улице. Зацепил автобус, врезался в стену дома и отлетел на противоположную сторону», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения. По данным канала, инцидент произошел на улице Щедрина. В настоящее время движение для транспорта перекрыто. В результате произошедшего девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

