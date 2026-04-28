Видео: россиянин вылетел на авто в реку в момент погони

В Кургане водитель вылетел на машине в реку, пытаясь скрыться от гаишников

В Кургане водитель на машине вылетел в водоем, когда пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Мужчина игнорировал светофоры и выезжал на встречную полосу, а затем не справился с управлением и съехал в Тобол. Виновник успел выбраться из машины до того, как та утонула», – говорится в публикации.

По данным канала, на берег автомобилиста вытащили сотрудники ГИБДД. Правоохранители оказали мужчине первую помощь, после чего передали нарушителя медикам. Теперь водителю грозит наказание.

