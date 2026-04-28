Машина на полной скорости протаранила автобусную остановку в Перми

Легковой автомобиль влетел в остановку общественного транспорта в Перми. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Пермь».

По его данным, водитель потерял сознание.

Как пишет Telegram-канал «59.RU | Новости Перми», авария произошла утром в районе дома №29/2 по улице Солдатова. Журналисты со ссылкой на правоохранительные органы уточнили, что пострадали четыре человека — сам водитель и три пешехода. Людей госпитализировали.

Telegram-канал «Оперативная Пермь» утверждает, что 34-летний водитель машины Renault Duster по неизвестной причине не справился с управлением транспортным средством. Из-за этого автомобиль на полной скорости протаранил остановку. Очевидцы предполагают, что автолюбитель находился в состоянии алкогольного опьянения, но официальной информации по этому поводу пока не поступало.

«Госавтоинспекция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства инцидента», — отмечается в публикации.

По данным Properm.ru, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Трех человек доставили в травмпункт, одного направили в больницу.

Ранее автомобиль Porsche Taycan влетела в «дачу Берии» в Москве.

 
