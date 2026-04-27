Автоэксперт рассказал, как правильно ездить на автомобиле в снегопад весной

Автоэксперт Шапарин: во время снегопада весной нужно ездить без резких маневров

Во время весенних снегопадов рекомендуется отказать от использования автомобиля с летней резиной. Однако если поездок нельзя избежать, следует двигаться по дороге с особой осторожностью. Об этом kp.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По словам специалиста, в период плохих погодных условий нужно избегать резких маневров, ускорений и торможений. При этом важно не забывать строго следовать установленному скоростному режиму, оставляя «запас».

«Надежнее и безопаснее использовать правило «минус 20». Особенно — в городском плотном трафике. Так что занимаем правый ряд – если он, конечно, не засыпан снегом. И вспоминаем поговорку «тише едешь — дальше будешь», — предупредил эксперт.

Он добавил, что в случае ДТП важно соблюдать спокойствие и действовать по стандартным процедурам. В случае, если авария произошла с участием только двух водителей, а пострадавшие и разногласия отсутствуют, рекомендуется составить европротокол. В спорных ситуациях необходимо вызвать сотрудников ГАИ.

27 апреля Москву и Подмосковье накрыл сильный снегопад с порывами ветра до 23 м/с. В столице к утру сформировался снежный покров высотой в 12 сантиметров, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Telegram-канал «SHOT Проверка» сообщил, что московские водители экстренно переносят смену резины из-за сильного снегопада. При этом к концу апреля на летнюю резину уже перешло около половины автомобилистов.

