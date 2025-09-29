Пилот NASCAR попал в аварию на скорости 320 км/ч, это сняли на видео

В США попало на видео, как болид NASCAR перевернулся на скорости 320 км/ч

В США во время автогонок серии NASCAR автомобиль пилота Зейна Смита перевернулся набок на скорости 320 км/ч и ехал, упираясь колесами в стену трека. Об этом сообщает Yahoo Sports.

«Джон Хантер Немечек врезался в Смита, прижав его к внешней стене после разворота Карсона Хосевара. Когда болид Смита оказался зажат между машиной Немечека и стеной, передняя часть оторвалась от земли, машина перевернулась на бок и проскользила вдоль стены, после чего упала на трассу и остановилась», — отмечается в публикации.

После этого пилоту удалось выбраться из автомобиля самостоятельно. К нему подбежали сотрудники гоночной команды. Из-за инцидента гонка была прервана: соревнующимся пилотам показали красный флаг. Позднее гонку возобновили.

Ранее в Россию пришла новая автомобильная марка.