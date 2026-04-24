Женщина на пикапе переехала суперкар

В американском штате Флорида женщина, находясь за рулем трехтонного пикапа Chevrolet Silverado с модифицированной подвеской и увеличенным дорожным просветом, переехала суперкар Lamborghini Huracan. Об этом сообщает Carscoops.

На опубликованном с места ДТП видео видно, как Lamborghini Huracán медленно едет по парковке, когда в кадре появляется пикап, который наезжает на переднюю часть суперкара. Водитель Chevrolet могла не увидеть низкий Lamborghini Huracan.

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал, однако суперкар получил серьезные повреждения.

