Автобус с россиянам опрокинулся в кювет и попал на видео

В Подмосковье на видео сняли автобус, который опрокинулся в жестком ДТП

В Московской области общественный транспорт опрокинулся в аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Сегодня на 33-м километре автодороги Ногинск-Боровково-Стромынь-Крест недалеко от села Стромынь, автобус опрокинулся в кювет. Как сообщает полиция, водитель, находясь за рулем автобуса, не справился с управлением», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что поврежденных автобус лежит в кювете: транспорт получил повреждения, а в момент ДТП упал на боковую часть. По данным канала, в настоящее время устанавливается точное количество пострадавших в аварии пассажиров.

