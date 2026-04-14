Geely отзовет почти 40 тысяч автомобилей в России из-за технической неисправности

Компания Geely Motors отзовет 38,9 тысячи автомобилей модели Atlas для замены предохранителя парковочного ассистента. Об этом заявили в пресс-службе компании, передает РИА Новости.

Отмечается, что рамках отзывной кампании в официальные дилерские центры будут приглашены владельцы 38 913 автомобилей Geely Atlas, произведенных в период с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года.

До этого в журнале Motor предостерегли от покупки подержанных автомобилей Geely Emgrand EC7, Great Wall Hover H3/H5, Changan CS75 Plus, Chery Amulet и Lixiang L9. По словам специалистов, Geely Emgrand EC7 имеет двигатель, предрасположенный к перегреву и ускоренному износу. Автомобили Great Wall отличаются быстрым износом подвески и проблемами с системой климат-контроля. А у Changan CS75 Plus после преодоления отметки в 100 тысяч километров могут возникнуть сложности с охлаждением двигателя и увеличенный расход масла.

