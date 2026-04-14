«Страшный кадр»: в Подмосковье фура на скорости влетела в автомобиль

В Московской области грузовик протаранил ГАЗ, который остановился из-за поломки. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Серьезная авария с утра в Люберецком городском округе - на трассе «Урал» грузовик влетел в остановившийся из-за поломки «ГАЗ».<...> Страшный кадр с ДТП на Новорязанском шоссе», – говорится в публикации.

На кадрах с места аварии видно, что в результате ДТП автомобили получили повреждения, а их детали разлетелись по проезжей части. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данным канала, в результате ДТП один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, еще двое – пострадали.

До этого в Москве иномарка с людьми в салоне вылетела с моста. На размещенных в сети кадрах видно, что на место аварии прибыли спасатели, которые пытаются оказать первую помощь пострадавшим. На записи также заметно, что одному из медиков пришлось забраться на крышу иномарки.

