На заводе «Москвич» начали выпускать российские электромобили UMO5

На московском автозаводе «Москвич» стартовало производство новых электромобилей под брендом UMO, разработанных специально для города и работы в такси. В церемонии запуска приняли участие первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретариат замглавы правительства.

Первой локализованной моделью стал электрокроссовер UMO5. Уже в ближайший месяц сто таких машин поступят в таксопарки Москвы. Всего до конца года планируется выпустить 3 тысячи электромобилей. Технологический партнер проекта «Яндекс» оснастит их навигационными и мультимедийными сервисами, а также элементами искусственного интеллекта.

Мантуров отметил, что проект стал результатом кооперации бизнеса, государства и столичных властей. Он напомнил, что электромобили и гибриды занимают уже 6% российского авторынка, а их выпуск по итогам 2025 года вырос почти втрое.

Собянин отметил, что «Москвич» быстро превращается в «высокотехнологичный кластер по производству электрических и гибридных автомобилей»

«Современное оборудование, высококвалифицированный трудовой коллектив и большой опыт решения сложных технологических задач являются залогом успеха для таких проектов как выпуск электромобиля UMO. Первые 100 машин этой модели будут переданы таксопаркам. В дальнейшем планируется реализация версии электромобиля UMO 5 для розничных клиентов, в том числе через дилерскую сеть завода», — заявил мэр российской столицы.

Производитель электрокара — компания EVM — в рамках специального инвестиционного контракта получил ряд преференций, взяв на себя повышенные обязательства по локализации, а Москва предоставила под проект мощности завода «Москвич».

UMO 5 — пятиместный кроссовер с багажником более 400 литров и открывающимися на 90º задними дверями. Он адаптирован под российский климат, заряда батареи должно хватать на 420 км летом и 350 км в морозную погоду.

При этом ранее предполагалось, что UMO будут создавать на базе модели китайского концерна GAC.

Глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин обращался к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением ввести для электромобилей автомобильные номера нового цвета — зеленые.

Ранее россиянам рассказали, когда электромобиль выгоднее машины на бензине.