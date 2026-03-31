В тяжелом состоянии: в Петербурге произошла серьезная авария с детьми

Telegram-канал 78 | НОВОСТИ

В Санкт-Петербурге дети пострадали в ДТП с иномаркой и самокатом. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Школьница на самокате попала под машину, выехав на «зебру» на красный. От СИМ отлетело колесо и травмировало еще одну девочку. Авария произошла накануне вечером около перекрестка улицы Десантников и Ленинского проспекта», – говорится в публикации.

По данным канала, восьмиклассница на самокате поехала по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, в этот момент ее сбила иномарка. Прибывшие медики госпитализировали школьницу в тяжелом состоянии.

Кроме того, в аварии также пострадала пятилетняя девочка, которая в момент ДТП стояла с матерью на тротуаре возле дороги. Из-за столкновения у самоката отлетело заднее колесо, которое попало в ребенка. По словам матери, водитель ехал быстро, поэтому «все произошло за долю секунды, не успели отбежать». Женщина отметила, что иномарка задела автомобиль, который стоял на повороте. У пятилетней девочки зафиксировали ушиб.

