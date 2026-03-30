В Тюмени младенца бросили в кузове эвакуатора

В Тюмени в кузове эвакуатора обнаружили брошенного младенца. Об этом ТАСС сообщили в УМВД по региону.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего», – говорится в публикации.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Оксана Савина рассказала, что в настоящее время новорожденный ребенок находится под наблюдением врачей. Телесных повреждений у младенца нет.

