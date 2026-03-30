Крымский мост закрыли для автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщили в информационном центре, который следит за ситуацией на подъездах к переправе.

В сообщении отмечается, что проезд автомобилей по мосту на данный момент остановлен.

Региональные власти призвали граждан с пониманием отнестись к происходящему и воздержаться от публикации фото и видео в интернете.

В последний раз Крымский мост перекрывали для транспорта 27 марта. Он был закрыт для транспорта более пяти часов, потом движение возобновили.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

Ранее ветеран «Альфы» назвал Крымский мост «ахиллесовой пятой» для России.