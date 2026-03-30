Проезд по Крымскому мосту перекрыли

На Крымском мосту временно ограничили движение для автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

Публикация об ограничении движения появилась в 11:12 (мск). О причинах блокировки проезда не сообщается.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – говорится в сообщении.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

Как заявлял депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, это вынужденная мера для усиления безопасности. По его словам, соответствующее решение носит временный характер.

Ранее ветеран «Альфы» назвал Крымский мост «ахиллесовой пятой» для России.

 
