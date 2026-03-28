Видео: водителя Mercedes Gelandewagen выбросило из салона при кульбите в Хабаровске

В Хабаровске внедорожник Mercedes-Benz G-Class (Gelandewagen) несколько раз перевернулся при ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «112» и публикует видеозапись инцидента.

«По данным Госавтоинспекции, водитель Мерседеса летел на скорости по Амурскому бульвару и пытался проскочить перекресток на красный свет», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что в черный внедорожник сбоку по касательной врезался другой автомобиль — легковая машина серебристого цвета. В результате удара Mercedes-Benz несколько раз перевернулся, вращаясь вокруг продольной оси. Из салона автомобиля выбросило человека. Затем внедорожник встал на колеса и остановился.

В краевом управлении ГИБДД уточнили, что водитель внедорожника Mercedes-Benz в результате ДТП получил травмы, несовместимые с жизнью.

«Сегодня в г. Хабаровске в 12 часов 30 минут, водитель внедорожника Mercedes, двигаясь по Амурскому бульвару в районе пересечения с улицей Запарина столкнулся с Toyota Yaris с последующим наездом на дорожное ограждение и опрокидыванием», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее в России перенесли обязательное оснащение ввозимых иномарок кнопками SOS.

 
