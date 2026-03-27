На Сахалине БелАЗ раздавил внедорожник с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Трагедия произошла на Солнцевском угольном разрезе Восточной горнорудной компании. Карьерный самосвал наехал на «УАЗ Патриот» — в последней машине были бульдозерист и мастер», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего один из мужчин получил травмы, несовместимые с жизнью, второй – серьезную травму ноги: сейчас он в тяжелом состоянии в Углегорской ЦРБ.

Также сообщается, что фирма взяла на себя расходы на лечение пострадавшего работника.

