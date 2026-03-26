Названы самые ликвидные трехлетние автомобили

В список наиболее ликвидных автомобилей вошли три модели марки Lada. Возглавляет рейтинг Niva Legend: ее подержанные экземпляры стоят в среднем выше новых (103,2%). За ней следуют Granta (98,3%) и Niva Travel (96%). Об этом сообщили аналитики «Авто.Ру Бизнес».

Среди китайских брендов эксперты выделили Tank 300 (77,4%), Haval H9 (76,8%), Changan Hunter Plus (76,4%), Haval M6 (76,3%) и Haval Jolion (75,1%). Однако японские и корейские автомобили россияне ценят выше: Kia Sportage сохраняет 87,6% стоимости, а Mazda CX‑4 — 85%.

До этого сообщалось, что продажи автомобилей Venucia прекратились на российском рынке. Как выяснили «Китайские автомобили» в ходе мониторинга статистики агентства «Автостат Инфо», за январь и февраль 2026 года марка не реализовала в стране ни одного автомобиля. Последние продажи Venucia фиксировались в 2025 году. Тогда дистрибьютор Ixen Motors предлагал российским покупателям седан Venucia D60 Plus и кроссовер Venucia V-Online.

