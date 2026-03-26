В Приморье автомобиль с гаишниками загорелся в серьезном ДТП

Mash: машина ДПС вспыхнула на дороге в Приморье и попала на видео

В Приморском крае патрульный автомобиль загорелся в момент аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Машина ДПС вспыхнула на дороге в Приморье. Она врезалась в грузовик при погоне. Патрульные мчали за байкером. В районе поворота на Тавричанку их авто влетело в многотонник, от сильнейшего удара легковушка загорелась», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего образовался автомобильный затор. По данным канала, в настоящее время дорога в сторону Владивостока полностью перекрыта. Очевидцы пытаются ликвидировать возгорание при помощи огнетушителя, на место ДТП едут спасатели. О пострадавших в аварии не сообщается.

