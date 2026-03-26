Видео: «Человека-улыбку» Василенко оштрафовали в Ростове

Известного блогера и ресторатора Николая Василенко оштрафовали за нарушение ПДД в Ростове. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Он проехался на красном Ferrari прямо по набережной.Запись веселой поездки опубликовал сам Николай в своих соцсетях», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как блогер Василенко в белом костюме садится в свою иномарку и проезжает по набережной, при этом водитель говорит, что Ferrari можно так ездить.

В МВД сообщили, что Николай Василенко нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части дороги: теперь ему грозит штраф по административной статье размером в две тысячи рублей.

