Выяснилось, что чаще всего ломается в автомобилях из-за некачественного топлива

Проблемы, которые вызывает некачественное топливо, могут быть самыми разными — от мелких сбоев в работе двигателя до серьезных и дорогостоящих поломок. Об этом «Газете.Ru» сообщила сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.

«В нашей практике чаще всего встречается засорение топливных фильтров и форсунок. Попадающие в бензин примеси быстро нарушают работу всей системы подачи топлива, мотор начинает троить, а машина теряет в мощности. Часто страдает и топливный насос: ему приходится прокачивать загрязненное топливо, из-за чего он работает с перегрузкой и выходит из строя раньше времени», — сказала эксперт.

Отдельная история — детонация двигателя, которая возникает при использовании топлива с низким октановым числом. Это очень опасный процесс: бензин воспламеняется неравномерно, появляются ударные нагрузки на поршневую группу, что ведет к ускоренному износу мотора.

Еще одна проблема — образование нагара. Плохое сгорание и вредные добавки вызывают отложения на стенках цилиндров двигателя и свечах зажигания. В итоге — повышенный расход топлива и падение динамики, отметила специалист.

Кроме того, в некачественном топливе может содержаться вода, что приводит к коррозии элементов топливной системы. Страдает и выхлоп: быстрее выходит из строя катализатор и лямбда—зонд. Машина начинает дергаться при разгоне, а из выхлопной трубы идет дым необычного цвета, предупредила Турсунова.

Ранее автоэксперт посоветовал не заливать в китайские автомобили бензин АИ-92.