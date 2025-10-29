На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выяснилось, что чаще всего ломается в автомобилях из-за некачественного топлива

Вилгуд перечислил 15 проблем автомобиля из-за некачественного топлива
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Проблемы, которые вызывает некачественное топливо, могут быть самыми разными — от мелких сбоев в работе двигателя до серьезных и дорогостоящих поломок. Об этом «Газете.Ru» сообщила сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.

«В нашей практике чаще всего встречается засорение топливных фильтров и форсунок. Попадающие в бензин примеси быстро нарушают работу всей системы подачи топлива, мотор начинает троить, а машина теряет в мощности. Часто страдает и топливный насос: ему приходится прокачивать загрязненное топливо, из-за чего он работает с перегрузкой и выходит из строя раньше времени», — сказала эксперт.

Отдельная история — детонация двигателя, которая возникает при использовании топлива с низким октановым числом. Это очень опасный процесс: бензин воспламеняется неравномерно, появляются ударные нагрузки на поршневую группу, что ведет к ускоренному износу мотора.

Еще одна проблема — образование нагара. Плохое сгорание и вредные добавки вызывают отложения на стенках цилиндров двигателя и свечах зажигания. В итоге — повышенный расход топлива и падение динамики, отметила специалист.

Кроме того, в некачественном топливе может содержаться вода, что приводит к коррозии элементов топливной системы. Страдает и выхлоп: быстрее выходит из строя катализатор и лямбда—зонд. Машина начинает дергаться при разгоне, а из выхлопной трубы идет дым необычного цвета, предупредила Турсунова.

Ранее автоэксперт посоветовал не заливать в китайские автомобили бензин АИ-92.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами