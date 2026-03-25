Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Россиянам назвали главные правила при покупке поддержанного автомобиля

Эксперт Бородин: перед покупкой подержанного автомобиля нужно изучить рынок
Shutterstock/FOTODOM

При покупке автомобиля с пробегом нужно заранее изучить рынок, а также проверить все документы, историю эксплуатации и техническое состояние машины. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредил директор проектов каско «СберСтрахования» Павел Бородин.

Специалист напомнил, что приступать к подбору поддержанного автомобиля необходимо с изучения рынка. Рекомендуется заранее узнать о типичных недостатках модели рассматриваемой машины, о стоимости ее обслуживания и запчастей, а также сравнить доступные предложения.

Эксперт отметил, что перед совершением сделки важно тщательно проверить все документы, сверить VIN-код в паспорте транспортного средства (ПТС) с номером на самой машине, убедиться в актуальности данных в свидетельстве о регистрации (СТС) и посмотреть, совпадают ли данные продавца с документами на автомобиль. В случае, если продажей занимается не собственник, должна быть нотариальная доверенность.

По словам Бородина, перед покупкой не менее важно осмотреть кузов и салон машины. На ремонт после ДТП могут указывать сколы, следы коррозии, разные оттенки краски, неровные зазоры между кузовными элементами и повторная окраска. Кроме того, следует проверить маркировку стекол, а также состояние руля и сидений.

Покупателю поддержанного автомобиля необходимо также проверить работу электроники, стеклоподъемников, системы климат-контроля, мультимедиа и приборной панели. В хорошем состоянии двигатель запускается без усилия и не издает при работе посторонние шумы.

«По возможности завершите проверку диагностикой в независимом автосервисе. Профессиональная оценка состояния тормозной системы, подвески, двигателя и электрооборудования помогает выявить скрытые дефекты. Если автомобиль продается через дилера, можно запросить результаты предпродажной диагностики или документы о недавнем техническом обслуживании», — добавил специалист.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев до этого говорил, что весеннюю мойку автомобиля нужно проводить после смены резины, когда дороги окончательно будут промыты дождями и техникой. По его словам, слишком ранняя процедура приведет к тому, что после первой поездки по влажной обочине все вернется на свои места.

Ранее россиянам напомнили об угрозе лишиться прав за грязные номера авто.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
