Россиянам назвали главные правила при покупке поддержанного автомобиля

При покупке автомобиля с пробегом нужно заранее изучить рынок, а также проверить все документы, историю эксплуатации и техническое состояние машины. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредил директор проектов каско «СберСтрахования» Павел Бородин.

Специалист напомнил, что приступать к подбору поддержанного автомобиля необходимо с изучения рынка. Рекомендуется заранее узнать о типичных недостатках модели рассматриваемой машины, о стоимости ее обслуживания и запчастей, а также сравнить доступные предложения.

Эксперт отметил, что перед совершением сделки важно тщательно проверить все документы, сверить VIN-код в паспорте транспортного средства (ПТС) с номером на самой машине, убедиться в актуальности данных в свидетельстве о регистрации (СТС) и посмотреть, совпадают ли данные продавца с документами на автомобиль. В случае, если продажей занимается не собственник, должна быть нотариальная доверенность.

По словам Бородина, перед покупкой не менее важно осмотреть кузов и салон машины. На ремонт после ДТП могут указывать сколы, следы коррозии, разные оттенки краски, неровные зазоры между кузовными элементами и повторная окраска. Кроме того, следует проверить маркировку стекол, а также состояние руля и сидений.

Покупателю поддержанного автомобиля необходимо также проверить работу электроники, стеклоподъемников, системы климат-контроля, мультимедиа и приборной панели. В хорошем состоянии двигатель запускается без усилия и не издает при работе посторонние шумы.

«По возможности завершите проверку диагностикой в независимом автосервисе. Профессиональная оценка состояния тормозной системы, подвески, двигателя и электрооборудования помогает выявить скрытые дефекты. Если автомобиль продается через дилера, можно запросить результаты предпродажной диагностики или документы о недавнем техническом обслуживании», — добавил специалист.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев до этого говорил, что весеннюю мойку автомобиля нужно проводить после смены резины, когда дороги окончательно будут промыты дождями и техникой. По его словам, слишком ранняя процедура приведет к тому, что после первой поездки по влажной обочине все вернется на свои места.

