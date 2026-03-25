На видео попало, как подросток на мотоцикле попал в жесткое ДТП

В Иркутске на видео попало, как мотоциклист на скорости влетел в легковушку

В Иркутске подросток на мотоцикле врезался в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«17-летний гонщик на Regulmoto вылетел на запрещающий сигнал и врезался в Toyota Allion в Свердловском округе. С травмами его увезли медики», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как байкер врезается в автомобиль, от удара подросток падает на проезжую часть, после чего сразу поднимается. По данным канала, водительского удостоверения у мотоциклиста не было.

