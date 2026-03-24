«Избивали»: неизвестные насильно посадили красноярца в авто и увезли

В Красноярске неизвестные посадили в авто избитого мужчину и увезли

В Красноярске мужчины напали на человека и увезли его в неизвестном направлении. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Пострадавшего душили, кидали на прогиб и избивали во дворе дома на Вильского. Он пытался вырваться и сбежать, но его все время ловили и возвращали», – говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в Telegram-канале, видно, как мужчины насильно усаживают в черный автомобиль человека, который пытается сбежать. Далее заметно, как нарушители увозят красноярца в неизвестном направлении.

