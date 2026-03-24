Автомобили разбились в жестком ДТП, и это попало на видео

В Красноярском крае на видео сняли, как авто с людьми разбились в ДТП

В Красноярском крае два автомобиля попали в серьезную аварию на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».

«Дабы избежать столкновение с фурой, которая совершала обгон, автоледи выехала на обочину, потеряла управление и вылетела на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Toyota», – рассказал водитель Nissan.

По данным канала, авария произошла днем 22 марта на 17 километре трассы Красноярск – Иркутск. Видеорегистратор Toyota запечатлел инцидент. На кадрах видно, как белая машина на скорости выезжает на встречную полосу и врезается в иномарку. На кадрах с места ДТП заметно, что автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, разбиты капоты, бамперы, стекла, а их детали разлетелись по проезжей части.

