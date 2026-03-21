В Ангеловом переулке ребенка на самокате сбил электровелосипед

На северо-западе столицы мужчина на электровелосипеде сбил мальчика на самокате. Об этом сообщает в Telegram-канале прокуратура Москвы.

Там рассказали, что ДТП произошло в Ангеловом переулке. После него девятилетнего мальчика госпитализировали.

До этого стало известно, что 2 марта на Полтавской улице в Санкт-Петербурге водитель автомобиля с номерами генконсульства Германии при выезде с подземного паркинга наехал на курьера на электровелосипеде. Пострадавший был госпитализирован. Курьер получил сотрясение мозга и травму колена. СМИ узнали, что за рулем служебного автомобиля мог находиться сотрудник генконсульства — 23-летний Денис Хофманн.

Полиция начала проверку по факту аварии с участием автомобиля с дипломатическими номерами Германии и собирается направить запрос в немецкое консульство, чтобы определить статус водителя транспортного средства.

