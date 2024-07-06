На видео попала погоня полицейских за курьером в Москве

В сети распространяется видео с погоней наряда ДПС за курьером на электровелосипеде. Гонка развернулась в столичном Митино.

На опубликованных кадрах видно, как курьер с характерной сумкой за спиной удирает от правоохранителей на электровелосипеде, маневрируя между машинами. Полицейские тем временем пытаются догнать мужчину как на служебных автомобилях, которым пришлось ехать прямо по тротуару, так и на своих двоих. В конце ролика курьер ускользнул от полицейских в узкий проезд между домами.

Пока неизвестно, удалось ли поймать мужчину на электровелосипеде. Причина погони не сообщается.

До этого солист филармонии в Челябинске покусал инспектора ДПС, чтобы уйти от погони и не платить штраф. Против него возбудили уголовное дело. В прокуратуре рассказали, что инспекторы ДПС остановили машину солиста в деревне под названием Верхние Караси из-за неисправности ТС. Однако вокалист решил скрыться и в ходе попытки задержания укусил одного сотрудника, а другого ударил по ноге.

Ранее водитель представился потомком Николая II и лишился водительского удостоверения.