УАЗ рассказал подробности об обновленных внедорожниках «Патриот» и «Пикап»

Ульяновский автозавод раскрыл детали масштабного обновления своих внедорожников «Патриот» и «Пикап», выход которых на рынок запланирован на третий квартал 2026 года. Как сообщили журналу Motor в пресс-службе предприятия, модели ждут серьезные технические и дизайнерские изменения, которые затем затронут и коммерческую версию «Профи».

Главным новшеством станет появление нового двухлитрового дизельного двигателя. Автомобили также получат шестиступенчатую коробку передач, которая будет устанавливаться и на бензиновые версии, и электромеханическую раздаточную коробку. Все ключевые компоненты — двигатели, коробки передач и системы безопасности — производятся на собственных предприятиях группы Sollers в Елабуге, Ульяновске и Заволжье.

Кроме силового агрегата, внедорожники обзаведутся новыми рулевыми колесами, изготовленными в России из магниевого сплава, и подушками безопасности. В компании уточнили, что модернизация модельного ряда начнется именно с «Патриота» и «Пикапа».

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что в России рекордно упали продажи автомобилей группы Sollers.