Водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам

Baza: до 3,2 млрд рублей в день могут начать штрафовать водителей без ОСАГО в РФ

ГИБДД начнет штрафовать водителей без ОСАГО с помощью камер. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

»Госдума ранее приняла поправки в КоАП, позволяющие ГИБДД по камерам штрафовать автомобилистов без полиса ОСАГО на 800 рублей. Им будет приходить не более одного штрафа в сутки», – говорится в публикации.

Согласно данным Российского союза автостраховщиков, около 7–10% российских автомобилистов не имеют полиса ОСАГО. При этом не все они активные водители — часть машин простаивает, а в некоторых семьях используют только один автомобиль из двух. В союзе рассчитывают, что законодательные изменения подтолкнут эту категорию к покупке страховки.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов уверен, что изменения сделают вождение безопаснее. По его словам, водители теперь будут знать: если авария произошла не по их вине, им не придется идти по инстанциям и судиться с виновником.

Солдунов пояснил, что больших штрафов не будет — реальные суммы окажутся в разы меньше максимума. Среди зарегистрированных машин много утиля, кроме того, не все водители регулярно ездят и попадают под камеры. Введение меры будет постепенным. При этом если бы всех нарушителей нашли за день, бюджет получил бы 3,2 млрд рублей. Эксперты же прогнозируют 100–320 млн рублей в день до тех пор, пока все не оформят ОСАГО.

Ранее назвали причины бума продаж машин с пробегом.