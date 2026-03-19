Автоюрист оценил идею привязывать ОСАГО к водителю вместо машины

В Госдуме предложили разрешить привязывать обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) не к автомобилю, а к конкретному водителю, независимо от используемой им машины. Автоюрист Лев Воропаев отметил в разговоре с «Ридусом», что в современных условиях автострахования в таком нововведении нет необходимости.

Специалист отметил, что сегодня при страховании ответственности по ОСАГО учитываются все данные автомобилиста, в числе которых его стаж, аварийность, место жительства и другие коэффициенты. При наличии таких условий привязка полиса к конкретной личности водителя ничего не изменит и не имеет смысла.

Особенно бесполезна новая схема окажется в случае ДТП с электросамокатами, считает Воропаев. Главная проблема таких аварий — установление личности нарушителя. Самокатчики, как правило, быстро скрываются с места происшествия и не оставляют контактов. Даже если они помогают пострадавшему, то редко представляются и уж точно не предъявляют документов.

«Крайне редко удается установить физическое лицо, которому принадлежит электросамокат. Обычно оно очень оперативно уезжает с места происшествия. Даже если самокатчик оказывает какую-то помощь, обычно он не оставляет никаких своих данных», — подчеркнул он.

16 марта сообщалось, что в России хотят запретить выплаты по ОСАГО выше 400 тысяч рублей. По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, такое решение заложено в сокращенную версию реформы натурального возмещения, призванную повысить долю ремонта средств передвижения.

Ранее стало известно, что в России могут изменить правила определения расходов на ремонт по ОСАГО.

 
