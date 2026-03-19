Сибиряк разбил своим протезом стекло машины скорой и попал на видео

В Новосибирской области мужчина снял протез и разбил им стекло автомобиля экстренных служб. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Инцидент произошел в Искитиме 15 марта. Как пишут в соцсетях, двое пьяных местных жителей напали на бригаду скорой помощи. Один из них нецензурно выражался в адрес медиков и обвинял их в том, что из-за них он потерял ногу», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина снимает свой протез и разбивает лобовое стекло автомобиля, при этом заметно, что в машине сидят медики. После произошедшего нарушитель уходит. По предварительной информации, мужчину оперативно задержали.

До этого в Москве мужчина изрезал человека в драке на автомойке. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как около десяти людей избивают друг друга возле припаркованных автомобилей. В результате произошедшего один человек получил травмы.

Ранее в Ангарске мужчины жестко похитили людей.