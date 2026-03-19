Во Внуково автобус с десятками людей врезался в «Газель»

Во Внуково столкнулись «Газель» и автобус с людьми

Во Внуково произошло ДТП с автобусом и «Газелью». Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«В Внуково на улице Бориса Пастернака, 4 зафиксировано ДТП с участием двух транспортных средств — автобуса маршрута №255 и автомобиля «Газель», – говорится в публикации.

По данным правоохранителей, столкновение произошло в попутном направлении. В момент аварии в общественном транспорте находились 30 человек: все пассажиры самостоятельно вышли из автобуса.

По данным канала, после ДТП один человек обратился к медикам, но от госпитализации отказался. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.

