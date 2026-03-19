Шестилетний ребенок не выжил в ДТП с многотонником: последствия на видео

В Иркутской области Honda Fit и грузовой Volvo попали в жесткое ДТП

В Иркутской области на трассе «Сибирь» столкнулись Honda и Volvo. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Honda Fit и грузовой Volvo столкнулись в Нижнеудинском районе, на 1311-м километре дороги. Предварительно, легковушка вылетела на встречку и врезалась в многотонник», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что Honda получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты капот, бампер и стекла. При этом у фуры смята только передняя часть.

По данным канала, в результате ДТП шестилетний ребенок, который в момент аварии находился в Honda, получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали водителя и еще двух пассажиров иномарки. При этом водитель большегруза не пострадал.

