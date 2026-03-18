Крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

В Москве на МКАД произошло ДТП, движение транспорта затруднено. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 63 км МКАД произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено», — сообщили в ведомстве.

В Дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Нижегородской области чиновники попали в автомобильную аварию. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на место аварии прибыли сотрудники экстренных служб. Кроме того, заметно, что на дороге стоит разбитый автомобиль, детали которого разбросаны по проезжей части. По данным канала, в результате произошедшего четыре человека получили травмы.

