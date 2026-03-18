В Мособлдуме назвали штрафы для пользователей электросамокатов

Пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности ждут штрафы за нарушения. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

«Так, за езду на электросамокате с превышением скорости, выезд в место, где запрещено ездить, а также за езду вдвоем - 800 рублей, за создание помех движению или выезд на проезжую часть - 1 000 рублей, за пьяную езду - от 1 000 до 1 500 рублей, за причинение вреда здоровью человека легкой или средней тяжести по неосторожности - от 1 000 до 1 500 рублей, за непредоставление преимущества пешеходу - 1 500 - 2 500 рублей», - сказал Коркин.

Он также уточнил, что к СИМ относятся устройства весом до 35 кг и мощностью двигателя до 0,25 кВт. Для управления таким самокатом не нужны ни права (даже категории «М»), ни документы на транспортное средство.

Депутат также напомнил, что детям до 7 лет разрешено кататься по тротуарам и пешеходным дорожкам только в сопровождении взрослых. Ребята от 7 до 14 лет могут делать это самостоятельно, а с 14 лет подростки получают те же права, что и взрослые водители СИМ.

Кикшеринговые сервисы готовятся к старту сезона проката электросамокатов: на улицах Москвы уже появились десятки устройств, но аренда пока не работает. В то же время, как выяснили корреспонденты ТАСС, в Подмосковье — например, в Химках, Подольске и Жуковском — самокаты уже можно взять в прокат.

Ранее рассказали, на каких автомобилях ездят заядлые курильщики.