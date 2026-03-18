Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

В Мособлдуме назвали штрафы для пользователей электросамокатов

Антон Денисов/РИА Новости

Пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности ждут штрафы за нарушения. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

«Так, за езду на электросамокате с превышением скорости, выезд в место, где запрещено ездить, а также за езду вдвоем - 800 рублей, за создание помех движению или выезд на проезжую часть - 1 000 рублей, за пьяную езду - от 1 000 до 1 500 рублей, за причинение вреда здоровью человека легкой или средней тяжести по неосторожности - от 1 000 до 1 500 рублей, за непредоставление преимущества пешеходу - 1 500 - 2 500 рублей», - сказал Коркин.

Он также уточнил, что к СИМ относятся устройства весом до 35 кг и мощностью двигателя до 0,25 кВт. Для управления таким самокатом не нужны ни права (даже категории «М»), ни документы на транспортное средство.

Депутат также напомнил, что детям до 7 лет разрешено кататься по тротуарам и пешеходным дорожкам только в сопровождении взрослых. Ребята от 7 до 14 лет могут делать это самостоятельно, а с 14 лет подростки получают те же права, что и взрослые водители СИМ.

Кикшеринговые сервисы готовятся к старту сезона проката электросамокатов: на улицах Москвы уже появились десятки устройств, но аренда пока не работает. В то же время, как выяснили корреспонденты ТАСС, в Подмосковье — например, в Химках, Подольске и Жуковском — самокаты уже можно взять в прокат.

Ранее рассказали, на каких автомобилях ездят заядлые курильщики.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!