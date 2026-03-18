Россиянам рассказали, на каких автомобилях ездят заядлые курильщики

Т-Ж: водители Lada, ГАЗ и Chevrolet чаще всего покупают сигареты на АЗС
Набор покупок водителей на АЗС зависит от времени суток, возраста, пола и даже марки автомобиля. Об этом говорится в аналитическом проекте T-Data журнала Т-Ж, предоставленном «Газете.Ru». В ходе исследования эксперты изучили чеки более 50 млн водителей на автозаправках за год.

«Сигареты есть в каждом четвертом чеке на АЗС. Чаще всего табачные изделия покупают водители Lada, ГАЗ и Chevrolet — у них сигареты встречаются в каждом третьем чеке, от 33 до 34,7% покупок. Реже всего — владельцы Geely, BMW, Mercedes и Haval», – говорится в сообщении.

Аналитики выявили закономерность: женщины до 34 лет покупают кофе на заправках чаще мужчин. В старшем возрасте кофе выбирают уже преимущественно мужчины.

Пик продаж кофе приходится на обеденные часы — 12% суточных продаж совершаются с полудня до двух часов дня. Что касается предпочтений, то зумеры чаще берут энергетики, а водители старшего возраста — кофе.

Владельцы автомобилей BMW, Mercedes-Benz и Audi тратят на сопутствующие товары на АЗС больше других. Немного отстают от них водители Skoda и Volkswagen. Самыми экономными оказались владельцы Lada, ГАЗ и Honda. Чаще всего готовую еду берут на заправках водители китайских кроссоверов Geely и Haval. Реже всего такую продукцию покупают владельцы ГАЗ и Lada, говорится в исследовании.

