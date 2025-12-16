Глава «Автостата» сообщил о росте спроса на одну марку китайских авто

Глава «Автостата» Целиков: в ноябре 2025 года резко вырос спрос на Lynk & Co

В ноябре текущего года на российском рынке был замечен всплеск спроса на кроссоверы китайской марки Lynk & Co. Об этом заявил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

«В ноябре в России было зарегистрировано 886 новых автомобилей китайского бренда Lynk & Co (входит в группу Geely — прим. ред.)», — заявил он.

По словам эксперта, в ноябре 2024 года было продано всего 33 машины этой марки. Таким образом, наблюдается тысячекратный рост.

Целиков добавил, что с начала 2025 года регистрации Lynk & Co составляют 1657 штук. Он объяснил, что ноябрьский объем регистраций равен половине годового. При этом большая часть продаж пришлась на единственную модель Lynk & Co 900.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года. Среди автомобилей из Китая лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

