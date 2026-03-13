Размер шрифта
Россиянин пережил клиническую смерть, когда чинил машину в гараже

SHOT: мужчина пережил клиническую смерть, когда чинил авто с включенным двигателем
Telegram-канал SHOT

В Свердловской области 21-летний водитель пережил клиническую смерть, когда чинил автомобиль с включенным двигателем в гараже. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«21-летний Даниил <...> ремонтировал авто и внезапно перестал выходить на связь с родителями. Близкие забили тревогу и бросились на его поиски. Парня обнаружили лишь спустя три часа в гараже — он лежал на полу без сознания, а все помещение было загазовано», – говорится в публикации.

По данным канала, прибывшие медики госпитализировали молодого человека в крайне тяжелом состоянии. Россиянин был в коме, его сердце остановилось. В Свердловском Минздраве сообщили, что врачи чудом спасли водителя: счет шел на секунды. В настоящее время мужчина восстанавливается: заново учится ходить и говорить.

До этого во о Владивостоке водитель общественного транспорта устроил намаз посреди рабочей смены. Люди не могли зайти в автобус и ждали на улице, пока водитель совершал молитву.

Ранее в Москве девушка не выжила под колесами автобуса.

 
