Россиянин пережил клиническую смерть, когда чинил машину в гараже

В Свердловской области 21-летний водитель пережил клиническую смерть, когда чинил автомобиль с включенным двигателем в гараже. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«21-летний Даниил <...> ремонтировал авто и внезапно перестал выходить на связь с родителями. Близкие забили тревогу и бросились на его поиски. Парня обнаружили лишь спустя три часа в гараже — он лежал на полу без сознания, а все помещение было загазовано», – говорится в публикации.

По данным канала, прибывшие медики госпитализировали молодого человека в крайне тяжелом состоянии. Россиянин был в коме, его сердце остановилось. В Свердловском Минздраве сообщили, что врачи чудом спасли водителя: счет шел на секунды. В настоящее время мужчина восстанавливается: заново учится ходить и говорить.

