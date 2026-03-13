Выяснилось, насколько вырос средний чек по обслуживанию китайских машин

Автодом: средний чек за ТО китайских автомобилей в 2026 году вырос на 10%.

В массовом сегменте средний чек на техобслуживание вырос на 10% — с 18 до 20 тысяч рублей. Речь идет об автомобилях китайских брендов, которые еще на гарантии. Об этом в беседе с Motor рассказал заместитель генерального директора по VIP-направлению группы компаний «Автодом» Роман Тимашов.

Эксперт рассказал, что средний чек на ТО премиальных авто в 2026 году не изменился и составил 33 тыс. рублей. При этом стоимость нормо-часа выросла с 4 до 4,3 тыс. рублей. Неизменность чека он объяснил переходом клиентов на неоригинальные запчасти, которые дешевле на 30–50%.

Вторым фактором, по словам Тимашова, стала гибкая система скидок в дилерских сервисах: так официальные станции пытаются удержать клиентов, чьи автомобили уже перешли на постгарантийное обслуживание.

По словам эксперта, рынок стабилизировался, а оптовые цены на расходники даже упали на 10–15%. Однако внешнеполитические риски сохраняются и могут нарушить логистику, ударив по стоимости запчастей.

