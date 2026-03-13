Размер шрифта
Юрист назвал условия для налога в 35% при автокредите под 0,01%

Адвокат Данилов: не всех обязаны заплатить налог в 35% при автокредите под 0,01%
Нина Зотина/РИА Новости

Российские автовладельцы столкнулись с доначислением налога до 35% из-за оформления кредита под 0-0,01%. ФНС сочла такую сверхнизкую ставку материальной выгодой, обязав заплатить с нее налог. Однако не все так однозначно – это грозит далеко не всем, заявил в беседе с 360.ru адвокат, преподаватель юридического факультета Финуниверситета Кирилл Данилов.

По его словам, чтобы от гражданина потребовали заплатить 35%-ный налог, недостаточно просто оформить автокредит под 1%. Согласно ст. 212 Налогового кодекса для признания низкой ставки материальной выгодой должно соблюдаться еще хотя бы одно условие.

«Например, взаимозависимость между налогоплательщиком и кредитором, — пояснил юрист. — Это может быть собственник компании и его компания либо наличие трудовых отношений, когда работник банка берет у своего работодателя супердешевый кредит. Тогда это действительно материальная выгода».

Кроме того, налоговые требования распространяются на ситуации, когда речь идет о скрытой выгоде – например, если сверхвыгодный кредит банк предоставляет клиенту в качестве оплаты за поставленные товары, работы или услуги. В этом случае это уже точно материальная выгода, с которой следует налог в 35%, заключил адвокат.

Напомним, 10 марта сообщалось, что ФНС автокредиты под 0-0,01% годовых признала материальной выгодой. Речь идет об автовладельцах, которые воспользовались льготными программами в 2024 году. Они рассчитывали получить почти беспроцентную рассрочку, но теперь их обязали доплатить налог по ставке 35%.

Россиянам ранее рассказали, стоит ли гасить автокредит досрочно в 2026 году.

 
