Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Автомобили

Автоэксперт предупредил о рисках езды с открытыми окнами

Автоэксперт Ладушкин: езда с открытыми окнами может отвлекать водителя
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Езда на высокой скорости с открытыми окнами может снижать концентрацию водителя, а также привести к чрезмерному расходу топлива. Об этом RT рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Специалист предупредил, что при передвижении на автомобиле с открытыми окнами водитель столкнется с повышенным шумом вокруг. При этом, чем больше опущены стекла, тем больше будут звуки. В результате такая обстановка может привести к усталости и снижению внимания.

«Чем больше водитель ездит с открытыми окнами, тем чаще придется делать уборку в салоне и химчистку обивки, в том числе потолка. Особенно это заметно на светлом салоне», — добавил эксперт.

По его словам, при такой езде увеличивается и расход топлива, поскольку на большой скорости происходит сопротивление воздуха.

Руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов до этого говорил, что при перевозке питомца в автомобиле применяются правила о перевозке груза. По словам эксперта, в обязанности водителя входит контроль за размещением и креплением вещей, а также животных.

Ранее россиян предупредили о штрафах за выброшенный из автомобиля мусор.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!