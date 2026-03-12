Автоэксперт предупредил о рисках езды с открытыми окнами

Езда на высокой скорости с открытыми окнами может снижать концентрацию водителя, а также привести к чрезмерному расходу топлива. Об этом RT рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Специалист предупредил, что при передвижении на автомобиле с открытыми окнами водитель столкнется с повышенным шумом вокруг. При этом, чем больше опущены стекла, тем больше будут звуки. В результате такая обстановка может привести к усталости и снижению внимания.

«Чем больше водитель ездит с открытыми окнами, тем чаще придется делать уборку в салоне и химчистку обивки, в том числе потолка. Особенно это заметно на светлом салоне», — добавил эксперт.

По его словам, при такой езде увеличивается и расход топлива, поскольку на большой скорости происходит сопротивление воздуха.

