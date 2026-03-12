В Geely ответили на сообщения о о прекращении продаж своего кроссовера в России

Компания Geely опровергла сообщения о прекращении продаж семиместного кроссовера Okavango. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное представительство бренда в России.

В компании заявили, что «ООО «Джили-моторс» продолжает поставки и продажи модели Geely Okavango в России. В Geely подчеркнули, что модель пользуется устойчивым спросом в сегменте семиместных кроссоверов.

До этого «Российская газета» со ссылкой на два источника в дилерском сообществе писала, что Geely снимет с продажи в России кроссовер Okavango. Причину этого решения собеседники журналистов не уточнили.

Geely Okavango оснащается двухлитровым турбодвигателем мощностью 200 лошадиных сил, семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением и передним приводом. Стоимость модели составляет 3 908 990 рублей, однако с учетом скидок и специальных предложений цену можно снизить до 3 535 990 рублей.

