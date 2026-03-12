Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Автомобили

В Geely ответили на сообщения о о прекращении продаж своего кроссовера в России

Geely опроверг информацию о прекращении продаж кроссовера Okavango в России
Geely

Компания Geely опровергла сообщения о прекращении продаж семиместного кроссовера Okavango. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное представительство бренда в России.

В компании заявили, что «ООО «Джили-моторс» продолжает поставки и продажи модели Geely Okavango в России. В Geely подчеркнули, что модель пользуется устойчивым спросом в сегменте семиместных кроссоверов.

До этого «Российская газета» со ссылкой на два источника в дилерском сообществе писала, что Geely снимет с продажи в России кроссовер Okavango. Причину этого решения собеседники журналистов не уточнили.

Geely Okavango оснащается двухлитровым турбодвигателем мощностью 200 лошадиных сил, семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением и передним приводом. Стоимость модели составляет 3 908 990 рублей, однако с учетом скидок и специальных предложений цену можно снизить до 3 535 990 рублей.

Ранее россиянам рассказали о ценах на новые автомобили «Волга».

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!