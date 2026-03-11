В России рванули вверх продажи «некитайских» иномарок

В январе и феврале 2026 года на учет в России встали 24,4 тысячи новых легковых автомобилей глобальных брендов. Этот показатель в 2,5 раза превышает прошлогодние объемы, сообщил сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

По словам аналитика, доля автомобилей глобальных брендов на российском рынке достигла 15,2%, тогда как в начале 2025 года она составляла всего около 6%. Целиков уточнил, что речь идет обо всех марках автомобилей, за исключением китайских, российских и белорусских. Он считает, что одним из факторов, повлиявших на ситуацию, стало разочарование покупателей. Эксперт указал на то, что в прошлом году, на волне начавшихся переговоров с США по Украине, у россиян появилась иллюзия скорого возвращения в РФ мировых брендов, однако за год переговоров она рассеялась.

«То есть ждуны не дождались», — объяснил Целиков.

Кроме того, ужесточение условий по утилизационному сбору с 1 декабря 2025 года привело россиян к мысли, что вскоре импорт доступных иномарок может окончательно закрыться. Поэтому заказы пошли с новой силой, отметил эксперт.

В результате на первое место в рейтинге новых «некитайских» иномарок в январе-феврале 2026 года вышла Mazda, продажи которой выросли сразу в несколько раз и достигли 4871 единицы. На второй строчке оказалась Toyota, которая разошлась тиражом в 4093 экземпляра. Третьей по продажам стали автомобили марки BMW — за два месяца продано 2180 штук. В пятерке лидеров также оказались Volkswagen (2036 реализованных авто) и Skoda (1518 проданных машин).

